За опоздание — в противогаз: учитель сорвался на школьниках

Учитель ОБЖ из Улан-Удэ , который заставил семиклассников в качестве наказания просидеть урок в противогазах, отстранен от работы на время доследственной проверки. Об этом заявили в городском комитете по образованию. Директор школы рассказал, что за два года работы за учителем не замечали подобного поведения. Эксперты в области образования поясняют, что российские учителя работают сверх меры, что сказывается на их психологическом состоянии и приводит к срывам.

Школьный учитель ОБЖ, заставивший опоздавших семиклассников сидеть на уроке в противогазах, отстранен от работы, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. Также стало известно, что СК по Республике Бурятия начал доследственную проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение. В ведомстве подчеркнули, что длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних.

Напомним, учитель школы №58 в Улан-Удэ заставил двух учеников седьмого класса сидеть в противогазах за то, что они опоздали на урок. Когда родители подростков узнали об инциденте, они обратились с жалобами к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич. После вмешательства детского омбудсмена педагогу вынесли выговор. Комитет по образованию рекомендовал директору провести беседу с учителями о соблюдении прав учащихся.

Директор школы № 58 Роман Леонтьев прокомментировал инцидент, который, по его словам, произошел еще пятого декабря. После того, как родители учеников рассказали ему о случившемся, было проведено собрание, на котором учитель принес извинения. Но родителей это не удовлетворило, и они обратились с жалобой в Рособрнадзор . При этом директор отметил, что преподаватель ОБЖ раньше не имел никаких замечаний.

«Преподаватель он хороший, работает у нас в школе уже два года и раньше таких методов обучения себе не позволял. Это недопустимо. Сейчас в этом классе ведет уроки другой учитель», — рассказал Леонтьев в беседе с RT.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка пояснили, что по итогам обращений родителей не были приняты надлежащие меры по восстановлению прав детей.

Ранее в Пермском крае суд оштрафовал школьного учителя истории и обществознания за оскорбления и физические наказания учеников. По данным Федеральной службы судебных приставов, с июля 2017-го по март 2018 года ныне 46-летний мужчина занимал должность учителя истории и обществознания в Очерской средней общеобразовательной школе.

Во время обучения педагог якобы в воспитательных целях позволял себе систематически подвергать учеников публичному унижению, применял физические наказания и причинял психические страдания, в частности, неоднократно называл детей оскорбительными словами, заставлял по несколько минут стоять в неудобных позах, отжиматься, прыгать на одной ноге, угрожал переводом в коррекционную школу, отметили в ведомстве. Родители учащихся обратились в правоохранительные органы

Суд признал мужчину виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Учителя приговорили к штрафу в размере 45 тыс. руб. 21 января в УФССП по Пермскому краю сообщили, что осужденный педагог раскаялся в содеянном и уже оплатил судебный штраф.

В Самарской области СК, прокуратура и полиция проводят проверки в школе №93 Тольятти после того, как в интернете появилась запись, на которой учитель биологии дает ученице пощечину.

В комментариях к ролику автор указывает, что пятиклассница рисовала на уроке, учительнице это не понравилось, она скинула со стола все учебные принадлежности девочки и применила силу.

На время проведения проверок учительница была отстранена от работы. По словам руководителя тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области Ирины Кочукиной, преподаватель раскаивается в содеянном и осознает, что была не права и ее реакция недопустима.

Сама учительница рассказала, что школьница спровоцировала ее на агрессию, потому что систематически мешала проводить занятия и отвлекала других ребят. При этом женщина призналась, что в любом случае не должна была срываться на ребенке.

«Но здесь уже, наверное, сдали нервы, потому что на протяжении ряда уроков данный ребенок постоянно отвлекалась, постоянно разговаривала, мешала остальным ребятам, привлекала к себе внимание всего класса, пыталась обратить внимание учителя. Но я полагаю, что все равно педагог должен оставаться педагогом», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург, комментируя подобные инциденты, пояснил, что российские школьные работники нередко срываются на учениках из-за колоссальной нагрузки.