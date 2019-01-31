Путин попросил Васильеву следить за зарплатами учителей

Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем зарплат учителей во всех регионах РФ . Он отметил, что уровень оплаты труда работников сферы образования не должен опускаться ниже среднего по региональной экономике.

По словам чиновника, учителей не надо нахваливать, необходимо обеспечить уровень их зарплаты. Васильева согласилась с важностью этой задачи.

Путин отметил, что данная проблема должна решаться на уровне руководителей регионов, сообщает ТАСС