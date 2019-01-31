Путин попросил Васильеву следить за зарплатами учителей 

Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем зарплат учителей во всех регионах РФ. Он отметил, что уровень оплаты труда работников сферы образования не должен опускаться ниже среднего по региональной экономике.
По словам чиновника, учителей не надо нахваливать, необходимо обеспечить уровень их зарплаты. Васильева согласилась с важностью этой задачи.
Путин отметил, что данная проблема должна решаться на уровне руководителей регионов, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что сельские педагоги могут лишиться права на компенсацию расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ. Инициатива исключить эту льготу из законодательства об образовании принадлежит Минэкономразвития. В ведомстве считают, что учителя могут обойтись без компенсаций, поскольку ранее были приняты решения о повышении им зарплат. Наряду с педагогами, чиновники планируют лишить компенсаций и работающих на селе медиков.