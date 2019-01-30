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В школах нельзя сокращать службы психологической помощи, заявил эксперт 

РИА Новости + ещё 45 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Недавние инциденты в школах Химок и Улан-Удэ в очередной раз доказывают, что службы психолого-медико-педагогической помощи сокращать нельзя, считает заслуженный учитель РФ, директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург.
С начала года произошло несколько резонансных случаев в российских школах. Учитель ОБЖ школы в Улан-Удэ заставил опоздавших учеников просидеть весь урок в противогазах, об инциденте сообщила пресс-служба детского омбудсмена Бурятии. А детский омбудсмен Подмосковья рассказала о ситуации в Химках, где учитель физкультуры на уроке оскорбила первоклассника и спровоцировала его одноклассников на то, чтобы они его избили, ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.
"Это грубейшее нарушение педагогической этики, и проявление абсолютного непрофессионализма. Это недопустимо, и в том, и в другом случае — это психологическое насилие, и вообще за это снимают с работы, это называется профессиональная непригодность", — сказал Ямбург РИА Новости.
Он отметил, что проблема некорректного поведения существует не только в образовательных учреждениях, но и в обществе в целом.
"Огромное количество проблем, общество в целом, и школы нуждаются в длительной психологической терапии. Случаи эти (ЧП в школах — ред.) происходят практически каждый день. Нельзя сокращать службы психолого-медико-педагогической помощи, а на них экономили долгие годы", — заключил педагог.
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Образование , РИА Новости , Москва , Улан-Удэ , Химки
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