В школах нельзя сокращать службы психологической помощи, заявил эксперт

С начала года произошло несколько резонансных случаев в российских школах. Учитель ОБЖ школы в Улан-Удэ заставил опоздавших учеников просидеть весь урок в противогазах, об инциденте сообщила пресс-служба детского омбудсмена Бурятии. А детский омбудсмен Подмосковья рассказала о ситуации в Химках, где учитель физкультуры на уроке оскорбила первоклассника и спровоцировала его одноклассников на то, чтобы они его избили, ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.

"Это грубейшее нарушение педагогической этики, и проявление абсолютного непрофессионализма. Это недопустимо, и в том, и в другом случае — это психологическое насилие, и вообще за это снимают с работы, это называется профессиональная непригодность", — сказал Ямбург РИА Новости.

Он отметил, что проблема некорректного поведения существует не только в образовательных учреждениях, но и в обществе в целом.

"Огромное количество проблем, общество в целом, и школы нуждаются в длительной психологической терапии. Случаи эти (ЧП в школах — ред.) происходят практически каждый день. Нельзя сокращать службы психолого-медико-педагогической помощи, а на них экономили долгие годы", — заключил педагог.