Наказавший школьников противогазами учитель отстранен от работы 

Учитель ОБЖ из Улан-Удэ, который заставил семиклассников в качестве наказания просидеть урок в противогазах, отстранен от работы с классом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет образования мэрии Улан-Удэ.
По информации пресс-службы, в учебном заведении была проведена служебная проверка, к учителю применили дисциплинарное взыскание.
"Он был отстранен от преподавания в этом классе. Он извинился перед родителями и перед детьми", — сообщили в комитете образования.
Ранее сообщалось, что бурятских школьников наказали уроком в противогазах.