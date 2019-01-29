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Наказавший школьников противогазами учитель отстранен от работы 

Газета.Ru + ещё 40 7 часов назад
Фото: соцсети
Учитель ОБЖ из Улан-Удэ, который заставил семиклассников в качестве наказания просидеть урок в противогазах, отстранен от работы с классом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет образования мэрии Улан-Удэ.
По информации пресс-службы, в учебном заведении была проведена служебная проверка, к учителю применили дисциплинарное взыскание.
"Он был отстранен от преподавания в этом классе. Он извинился перед родителями и перед детьми", — сообщили в комитете образования.
Ранее сообщалось, что бурятских школьников наказали уроком в противогазах.
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