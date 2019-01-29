Наказавший школьников противогазами учитель отстранен от работы

Учитель ОБЖ из Улан-Удэ , который заставил семиклассников в качестве наказания просидеть урок в противогазах, отстранен от работы с классом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет образования мэрии Улан-Удэ.

По информации пресс-службы, в учебном заведении была проведена служебная проверка, к учителю применили дисциплинарное взыскание.

"Он был отстранен от преподавания в этом классе. Он извинился перед родителями и перед детьми", — сообщили в комитете образования.

Ранее сообщалось, что бурятских школьников наказали уроком в противогазах.