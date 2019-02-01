Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2019 завершается в пятницу

Прием заявлений на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) нынешнего года завершается в пятницу, 1 февраля, сообщает Рособрнадзор

"…Заявления на участие в ЕГЭ-2019 принимаются до 1 февраля включительно. В заявлении необходимо перечислить предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена — русский язык и математика — являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. С 2019 года выпускники могут выбрать только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике — базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что выпускники школ нынешнего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы, выпускники прошлых лет должны подать заявление в места, определяемые органами управления образованием регионов РФ.

"Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы", — следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. В Рособрнадзоре сообщили, что после 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной — с 27 мая по 1 июля. В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.