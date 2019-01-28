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Рособрнадзор прекратил действие лицензии московского вуза 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии частное образовательное учреждение "Столичный институт бизнес-технологий и управления", сообщили в пресс-службе ведомства.
"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ЧУ ВО "Столичный институт бизнес-технологий и управления", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
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