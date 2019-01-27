В мэрии Саратова прокомментировали сообщения СМИ об убирающих снег учителях

В мэрии Саратова прокомментировали сообщения СМИ о том, что учителей школы №95 в рамках субботника 24 января вывели убирать снег.

Как уточняет сайт kp.ru, в администрации города отметили, что несмотря на отмену занятий в местных школах вследствие установившейся в регионе непогоды, для учителей текущая неделя всё равно является рабочей.

По данным портала, в четверг, 24 января, в городе шёл сильный снегопад и дворники не могли справиться с его последствиями. В связи с этим руководство образовательного учреждения приняло решение о том, что территорию школы будут расчищать учителя.

«Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — добавили в мэрии.

Тем не менее отмечается, что по данному факту будет проведена служебная проверка.

Ранее в СМИ появились фото группы женщин, предположительно, учителей, которые расчищали снег и убирали его в мешки на территории одной из школ.

Также 26 января стало известно, что начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, отвечая на вопрос о начинающих учителях, получающих 9 тыс. рублей в месяц, заявила, что «завышенные требования — это не есть хорошо».

Впоследствии она объяснила свои слова.