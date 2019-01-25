Студенту на каникулах лучше забыть обо всех экзаменах и хорошо отдохнуть, переключить своё внимание на те дела, которыми он хотел заняться в течение года, но по каким-то причинам не успел, рассказал ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
"Всё-таки закончилась сессия, каникулы, я бы советовал ребятам заняться тем, что тебе хотелось сделать, но ты не успевал. В эти пять-семь дней забыть обо всем, отдохнуть", — заявил Садовничий на встрече с журналистами.
Как отметил ректор МГУ, на каникулах "лучше забыть о сессиях, об экзаменах, о хвостах, немножко переключиться".
"Играет роль даже не условия, а то, что тебя окружает. Это нужно и студентам, и взрослым. Надо этим воспользоваться, не надо уж так сидеть в общежитии и в основном спать. Спать тоже надо, но восемь часов", — добавил Садовничий.