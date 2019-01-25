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Совфед требует ужесточить контроль за школьным питанием 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Совет Федерации отреагировал на видео, опубликованное учениками одной из школ в Кемеровской области, со слипшимися макаронами и старыми яблоками в школьной столовой.
«Если учебное заведение принимает некачественные продукты у поставщиков, то необходимо ужесточить ответственность заказчиков за такие вещи», — заявила зампредседателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
По её словам, любой заказчик имеет право отказаться от некачественной продукции, например не брать «старые, пожухлые яблоки». Также Гехт напомнила, что в Совете Федерации разработан законопроект о детском питании, который введёт обязательные нормы по приготовлению пищи для школьников.
Ранее, директор школы №10 прокомментировала видео, где девочка жалуется на обед в школьной столовой города Юрга. По словам Людмилы Сахаровой, шуточный ролик сняли ученики «с недостаточным воспитанием». Несмотря на это, кемеровские следователи уже заинтересовались роликом и организовали доследственную проверку качества еды в столовой школы, сообщает официальный сайт ведомства, писал News.ru.
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Образование , Общество , Совет Федерации , Кемеровская Область
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