Совфед требует ужесточить контроль за школьным питанием

Совет Федерации отреагировал на видео, опубликованное учениками одной из школ в Кемеровской области , со слипшимися макаронами и старыми яблоками в школьной столовой.

«Если учебное заведение принимает некачественные продукты у поставщиков, то необходимо ужесточить ответственность заказчиков за такие вещи», — заявила зампредседателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

По её словам, любой заказчик имеет право отказаться от некачественной продукции, например не брать «старые, пожухлые яблоки». Также Гехт напомнила, что в Совете Федерации разработан законопроект о детском питании, который введёт обязательные нормы по приготовлению пищи для школьников.

Ранее, директор школы №10 прокомментировала видео, где девочка жалуется на обед в школьной столовой города Юрга. По словам Людмилы Сахаровой, шуточный ролик сняли ученики «с недостаточным воспитанием». Несмотря на это, кемеровские следователи уже заинтересовались роликом и организовали доследственную проверку качества еды в столовой школы, сообщает официальный сайт ведомства, писал News.ru.