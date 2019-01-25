Родные языки сохранят на федеральном уровне

Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей подготовили проект устава Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ . Депутаты и сенаторы рассказали « Парламентской газете », как новая некоммерческая организация придаст импульс изучению родной речи и поможет детям и взрослым сохранить культурное наследие народов России.

Во исполнение президентской воли

Россия всегда была не только густонаселённым, но и многонациональным государством. На сегодняшний день в стране постоянно проживают более 145 миллионов граждан, представляющих свыше 160 национальностей, большинство из которых малочисленны и живут на ограниченной территории. Официальным языком нашей страны является русский, однако многие народности, населяющие Россию, говорят и на собственных языках. Вопрос сохранения этого языкового наследия много лет обсуждался и в обществе, и в высших эшелонах власти.

26 октября 2018 года президент Владимир Путин подписал Указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Документ принят «в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства». А 24 января 2019 года на официальном портале нормативно-правовых актов появился соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ и устав Фонда. Согласно уставу, основной целью деятельности организации станет создание условий для сохранения и всестороннего развития родных языков народов Российской Федерации, а также расширение возможностей образовательных организаций для обеспечения прав обучающихся и их родителей на свободный выбор языка воспитания, изучения и обучения.

«Каждый родитель должен знать, как государство, наша система образования обеспечивает возможность изучения родных языков», — сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Он напомнил, что сейчас в стране идёт обучение на 24 языках, а ещё 81 язык изучается как предмет. «Поэтому, прежде всего, нам надо сначала обеспечить учебниками и пособиями по тем 24 языкам, на основе которых идёт школьное обучение. На сегодняшний день у нас есть учебники только по семи языкам», — констатировал парламентарий.

В помощь регионам и федеральному Центру

Фонд, учредителями которого являются Минпросвещение и Федеральное агентство по делам национальностей, расположится в Москве. Высшим коллегиальным органом организации будет правление, а следить за её деятельностью станут члены попечительского совета.

«В попечительском совете представлены наши коллеги — депутаты Госдумы, которые будут формировать стратегию деятельности этого фонда», — рассказал Ильдар Гильмутдинов. Он особо подчеркнул, что вопросы изучения родных языков в первую очередь лежат в компетенции субъектов Российской Федерации и нормативно-правового регулирования Министерства просвещения. А фонд будет помогать и поддерживать как федеральный Центр в лице Минпросвещения, так и российские регионы.

«Деятельность фонда многогранна. Это и вопросы, связанные с обеспечением учебниками и пособиями, и подготовка кадров, и современные методики, и использование электронных средств для обучения, и многое другое, — рассказал парламентарий. — А субъекты, со своей стороны, должны разработать «дорожные карты», гарантирующие право каждого ребёнка на выбор изучения родного языка. В итоге должен быть обеспечен комплексный подход к сохранению языкового наследия».

Что касается финансовых средств, то, согласно уставу, имущество Фонда будет формироваться за счёт бюджетных ассигнований из федерального бюджета, добровольных имущественных взносов, пожертвований граждан и юридических лиц, а также иных источников, включая реализацию продукции и оказание услуг, дивиденды по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам. Документ также определяет, что у фонда может быть имущество в виде земельных участков, ценных бумаг и денежных средств.

Право говорить на родном языке

По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, Фонд сохранения и изучения родных языков народов России позволит транслировать лучшие практики преподавания национальных языков и подготовить учителей-словесников нового уровня. Сенатор от Башкортостана напомнила «Парламентской газете», что во время обсуждения закона об изучении языков народов России многие субъекты выражали обеспокоенность, не лишатся ли школьники возможности читать и писать на родном языке.

«Мы понимаем важность русского языка как языка межнационального общения. С другой стороны, мы не должны ущемлять права народов России в их стремлении сохранить родной язык», — отметила сенатор. Создание фонда, по её мнению, позволит соблюдать этот баланс, а заодно разглядеть перспективу и проблемы в этой области.

Одна из важнейших задач, которую должен решать Фонд, по словам законодателя, это издание новых учебников и подготовка педагогов. «Методики преподавания национальных языков сильно устарели, подход к их изучению однобокий», — посетовала Гумерова. В частности, сегодня в национальных республиках России многие родители не знают родного языка, однако хотели бы, чтобы их дети изучали его в школе. Сделать это можно, только если преподавание будет сопряжено с современными технологиями. «Чем больше языков знает ребёнок, тем лучше он образован. Но нельзя заставлять учить язык по указке сверху, для этого нужно использовать новые форматы», — заключила сенатор.

Как сохранить крупицы знаний

Ильдар Гильмутдинов напомнил, что 2019 год объявлен ООН Годом языков малых коренных народов. И что в рамках этого события у нас в стране распоряжением Правительства РФ принята целая программа действий и создан оргкомитет. «То есть внимание к языкам малых коренных народов будет ещё больше в текущем году», — пообещал глава профильного думского комитета.

Много вопросов пока на стадии разработки, на стадии решения. Но главное то, что есть видение ситуации как на федеральном, так и на региональном уровнях.

По мнению депутата, государственная власть в тесном диалоге с обществом должна предпринять все необходимые усилия для того, чтобы сохранить языковое многообразие нашей страны. «У коренных малых народов ещё более сложная ситуация, которая обусловлена многими факторами, начиная с отсутствия письменности у некоторых языков и заканчивая острой нехваткой педагогов, которые бы владели этим языком. К сожалению, у многих языков остались единицы носителей», — посетовал законодатель.

Впрочем, он выразил уверенность, что благодаря совместным действиям со стороны профильного министерства, региональных властей и Фонда сохранения и изучения родных языков государству удастся преодолеть все трудности и обеспечить гражданам возможность общаться на родных языках.