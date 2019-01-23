Заявления омбудсмена о голодных обмороках в школах Кузбасса не подтвердились

Проверки в школах Кемеровской области не нашли подтверждения сообщениям о голодных обмороках в школах региона, заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Сообщается, что проверки проводила специальная комиссия из общественников и депутатов. Они пообщались с родителями учеников и с учителями, а также проверили наличие продуктов в столовых ряда образовательных учреждений Кемеровского муниципального района.

«В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало», — цитирует «Интерфакс» члена регионального штаба ОНФ Юрия Скворцова.

Он добавил, что случи голодных обмороков не зафиксированы в журналах медиков школ, и отметил отлаженную работу медперсонала по контролю за состоянием школьников.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил во время доклада в областном совете о голодных обмороках детей в школах из-за нехватки денег на питание, а также о социальном расслоении среди школьников. Он также призвал обеспечить бесплатными обедами учеников вне зависимости от их социального статуса. В беседе с НСН детский омбудсмен пояснил свою позицию.