Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Москве-реке произошло ЧП
На Москве-реке произошло ЧП

Школьник в ХМАО получил компенсацию за травму на перемене 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Школьник, получивший в 2014 году во время перемены травму, взыскал более 330 тысяч рублей. Школа не компенсировала причинённых вред в добровольном порядке.
«Ребенок получил травму во время игры на перемене с одноклассником, повредил левую ногу — перелом шейки бедренной кости», — говорится на сайте прокуратуры Югры.
Изначально прокурор обратился в суд с иском на 690 тысяч рублей. Суд рассмотрел заявление только в 2017 году.
«Решением суда требования прокурора удовлетворены частично, с ответчиков взысканы денежные средства в общей сумме более 330 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Как ранее писал News.ru, мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика.
News.ru: последние новости
Пенсионерам Подмосковья компенсируют вывоз мусора Закрытие школы в Ленинских Горках оспорят в суде Ветхая Россия: здания в регионах разваливаются на глазах
Образование , Общество , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сначала отдайте Курилы»: Токио все усложняет572
На Москве-реке произошло ЧП12
«Панцирь» и «Бук» отразили удар ВВС Израиля738
Оценены шансы США отразить ядерный удар России296
В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей889
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
00:07
Молодожены не прервали свадьбу, несмотря на пожар
Общество Происшествия
01:14
Ольга Бузова рискнула здоровьем в день рождения
Шоу-бизнес
01:26
Майор устроил матерную перепалку с общественниками
Общество Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцирь» и «Бук» отразили удар ВВС Израиля
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение