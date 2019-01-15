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Подмосковных школьников научат разделять мусор 

Вести Подмосковья + ещё 4 31 минуту назад
Фото: открытые источники
Как информирует портал регионального правительства, мероприятия по раздельному сбору и утилизации мусора пройдут во всех школах Подмосковья.
Занятия проводят в виде классных часов, тематических уроков, семинаров с участием родительской общественности. Мероприятия проходят с сентября прошлого года с периодичностью не менее одного раза в четверть.
Для начальной школы формы занятий в основном игровые, а для средней и старшей школы — разработка экопроектов, интерактивные лекции, виртуальные путешествия и мастер-классы.
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Образование , Общество , Экология , Московская область
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