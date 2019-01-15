Подмосковных школьников научат разделять мусор

Как информирует портал регионального правительства, мероприятия по раздельному сбору и утилизации мусора пройдут во всех школах Подмосковья

Занятия проводят в виде классных часов, тематических уроков, семинаров с участием родительской общественности. Мероприятия проходят с сентября прошлого года с периодичностью не менее одного раза в четверть.

Для начальной школы формы занятий в основном игровые, а для средней и старшей школы — разработка экопроектов, интерактивные лекции, виртуальные путешествия и мастер-классы.