«Тебя не накормят!»:школьника не пускали в столовую

«Тебя не накормят!»: учителя в Челнах не пустили школьника в столовую

В Сети появилось видео, на котором двое учителей не пустили ученика в столовую.

На кадрах видно, как ребенок пытается пройти в помещение, однако дежурные педагоги преграждают дорогу и кричат на мальчика.

"Ты покупать ничего не будешь! Тебя не накормят! На тебя не накрыли!" — заявила одна из них.

В ответ на просьбы школьника вторая преподавательница попыталась оттолкнуть его от двери.

"Развернулся и пошел!" — сказала педагог.

Видеозапись инцидента вызвало бурную реакцию в Сети. Часть комментаторов предположили, что у педагогов могли быть существенные причины для того, чтобы не пускать ребенка. Однако многие интернет-пользователи отметили, что, несмотря на это, сотрудники школы не должны были вести себя подобным образом.

"А потом удивляемся, что дети грубы с учителями", — отметили в комментариях.