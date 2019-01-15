«Тебя не накормят!»:школьника не пускали в столовую

В Сети появилось видео, на котором двое учителей не пустили ученика в столовую.
На кадрах видно, как ребенок пытается пройти в помещение, однако дежурные педагоги преграждают дорогу и кричат на мальчика.
"Ты покупать ничего не будешь! Тебя не накормят! На тебя не накрыли!" — заявила одна из них.
В ответ на просьбы школьника вторая преподавательница попыталась оттолкнуть его от двери.
"Развернулся и пошел!" — сказала педагог.
Видеозапись инцидента вызвало бурную реакцию в Сети. Часть комментаторов предположили, что у педагогов могли быть существенные причины для того, чтобы не пускать ребенка. Однако многие интернет-пользователи отметили, что, несмотря на это, сотрудники школы не должны были вести себя подобным образом.
"А потом удивляемся, что дети грубы с учителями", — отметили в комментариях.
Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил организовать проверку видеозаписи и установить детали инцидента.