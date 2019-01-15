Учителя сотен школ Лос-Анджелеса начали забастовку

Как подчеркивает издание, это первая подобная акция протеста за последние 30 лет. Учителя требуют повышения зарплаты, сокращения числа школьников в классе и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей. Некоторых не устраивает, что на дорогу до работы приходится тратить больше одного часа.

Отмечается, что обычно в школах Калифорнии по 42 ученика в классе. Зарплата школьного учителя в этом штате в 2017-2018 годах достигала 75 тысяч долларов в год. При этом средний показатель по стране составлял около 59 тысяч долларов.

По данным американской газеты, забастовка затрагивает порядка 500 тысяч школьников. На время акции протеста власти города наняли дополнительный персонал, и школы продолжают работать. Однако большая часть родителей предпочла оставить детей дома.

Отмечается, что забастовка может продолжаться столько времени, сколько потребуется для того, чтобы требования профсоюза были удовлетворены.