Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студентку отчислили из университета за объятия с мужчиной 

Lenta.ru 2 часа назад
Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной. Об этом сообщает Ahram Online.
Девушку наказали в начале января после того, как в сети появилось видео, на котором она обнимается со своим женихом в кампусе учебного заведения. На записи видно, как мужчина делает девушке сюрприз: дарит букет, встает на одно колено и делает предложение. Затем он обнимает ее и подхватывает на руки.
После того, как видео дошло до руководства университета, студентку было решено отчислить. По словам представителя аль-Азхара Ахмада Зарея, решение было принято обоснованно, так как девушка нарушила правила университета. Зарей отметил, что она может подать апелляцию высшей дисциплинарной комиссии, а мера наказания может быть смягчена.
В то же время, были ли дисциплинарные меры приняты в отношении мужчины, не сообщается.
Как известно, студентка изучала арабский язык в одном из старейших университетов мира. Аль-Азхар является одним из самых престижных мусульманских духовных образовательных учреждений.
Последние новости
Потребовавшего у РПЦ «показать томос» Порошенко осадили Российские биатлонисты во второй раз за день выиграли эстафету Стали известны итоги сеанса связи с переставшим отвечать российским «Спектром-Р»
Комментарии
Образование , Каир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила точку в вопросе Курил197
«Цапок»-Беспредел порадовался за «цапка»-крабоеда1
Появились подробности избиения школьниками учительницы
Украинская рота отказалась воевать173
Трамп пригрозил Турции разорением6
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение