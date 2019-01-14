Студентку отчислили из университета за объятия с мужчиной

Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной. Об этом сообщает Ahram Online.

Девушку наказали в начале января после того, как в сети появилось видео, на котором она обнимается со своим женихом в кампусе учебного заведения. На записи видно, как мужчина делает девушке сюрприз: дарит букет, встает на одно колено и делает предложение. Затем он обнимает ее и подхватывает на руки.

После того, как видео дошло до руководства университета, студентку было решено отчислить. По словам представителя аль-Азхара Ахмада Зарея, решение было принято обоснованно, так как девушка нарушила правила университета. Зарей отметил, что она может подать апелляцию высшей дисциплинарной комиссии, а мера наказания может быть смягчена.

В то же время, были ли дисциплинарные меры приняты в отношении мужчины, не сообщается.

Как известно, студентка изучала арабский язык в одном из старейших университетов мира. Аль-Азхар является одним из самых престижных мусульманских духовных образовательных учреждений.