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В 2019 году в Подмосковье построят 24 школы 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На территории Подмосковья в этом году планируют построить 24 школы, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«24 школы мы должны открыть в 2019 году. В рамках указов президента мы и ликвидируем вторую смену, и расшиваем самые узкие места, где большое количество жилья было построено, но социальные объекты опаздывали», — сказал Воробьев.
Он добавил, что школы в Подмосковье открывают не только 1 сентября.
«Очень приятно, что у нас реализуется большая программа по строительству новых школ, мы открываем (новые школы — ред.) не только 1 сентября, но и с нового года, в частности, четыре школы мы открываем с первого учебного дня: Балашиха, Мытищи, Пушкино, Истра», — сказал Воробьев.
В среду Воробьев осмотрел пристройку блока начальных классов к школе №3 в Истре. В рамках визита губернатор прошел по классам, заглянул в спортзал, пообщался с педагогами и учениками. Новый блок позволил полностью ликвидировать вторую смену в школе.
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Комментарии
Образование , Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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