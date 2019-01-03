В России к 2035 году появится университет для обучения роботов

Университет для обучения роботов и искусственного интеллекта появится в России к 2035 году, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет".

"К 2035 году в России появится "университет" для обучения искусственного интеллекта (ИИ), или организация, на базе которой будут проходить тесты и совершенствоваться технологии цифрового сознания опытными специалистами. Сотрудниками центра будут выпускники профильных направлений вузов, которые будут обучать ИИ выполнению прикладных задач, связанных с внедрением автоматизированных транспортных средств и технологий связи V2X (сервисы, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой — ред.) в транспортную инфраструктуру города", — рассказал собеседник агентства.

На базе вузов будут созданы институты, в которых квалифицированные специалисты будут последовательно тестировать и развивать российские разработки искусственного интеллекта. Работать профессионалы будут как с опытными студенческими моделями, так и со сторонними технологиями. Коммерческие организации смогут обратиться в институты для доработки технологии.

Учитель по обучению ИИ, или "специалист по искусственному интеллекту" станет одной из приоритетных "профессий будущего" в сфере связи, информационных и коммуникационных технологий, считают в НТИ "Автонет". Такие специалисты займутся разработкой и проектированием алгоритмов искусственного интеллекта для транспортно-логистических услуг, интеллектуальной городской мобильности. Разработки также позволят ускорить внедрение автоматизированных транспортных средств.