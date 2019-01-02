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Омбудсмен Москвы предложила поменять детекторы в школах 

News.ru 1 час назад
Фото: АГН «Москва»
Устройства, которые проверяют проходящих в социальные учреждения людей, должны быть модернизированы, считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Они должны определять, несёт ли учащийся оружие в школу.
Детекторы должны стать более современными, передаёт её слова «Говорит Москва». Охранники не имеют физической возможности провести досмотр каждого ребёнка, особенно тогда, когда на первый урок идут школьники из всех классов, отметила она.
Ранее News.ru сообщал, что с инициативой об установке во всех школах рамочных металлодетекторов выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подготовил соответствующий запрос в Министерство образования с просьбой рассмотреть такую возможность.
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Образование , Общество , Иван Сухарев , Госдума , Минобрнауки , Москва
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