Омбудсмен Москвы предложила поменять детекторы в школах

Устройства, которые проверяют проходящих в социальные учреждения людей, должны быть модернизированы, считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Они должны определять, несёт ли учащийся оружие в школу.

Детекторы должны стать более современными, передаёт её слова «Говорит Москва». Охранники не имеют физической возможности провести досмотр каждого ребёнка, особенно тогда, когда на первый урок идут школьники из всех классов, отметила она.