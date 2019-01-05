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Президент Эстонии подтвердила отмену обучения на русском языке, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 20
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Вопрос о переводе русских школ на эстонский язык обучения уже давно решен, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в новогоднем обращении, сообщает Sputnik Эстония.
Она заявила, что Эстония обязана прийти к единой эстоноязычной системе образования, а сделать это необходимо для того, чтобы у всех детей якобы были равные возможности.
"Мы фактически приняли это решение, хотя о нем и не говорили, потому что в Эстонии не готовят учителей для русских школ", — приводит Sputnik Эстония слова президента.
Издание отмечает, что в Эстонии не задумываются о свободе выбора для детей нетитульной национальности и их просто лишат возможности получать образование на родном языке.
"Нельзя говорить, что мы должны договариваться о единой эстоноязычной школе Эстонии — это решение уже принято по умолчанию", — цитирует издание Кальюлайд.
Как заявила в интервью Sputnik Эстония представитель объединения "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова такое заявление президента страны противоречит ряду международных норм, указывающих на обязанность государств организовывать образование на языке национальных меньшинств.
"Однако, темным людям никакие законы не читаны. Они живут по законам племени. Когда госпожа Кальюлайд говорит "мы приняли", "мы решили", "мы договорились", то она имеет в виду не эстонское государство, а свое дикое племя, которое живет не в демократическом государстве, а в первобытном. С представителями русской общины представители этого племени ни о чем не договаривались", — сказала Блинцова.
Ранее оппозиционная Реформистская партия Эстонии инициировала законопроект о полном переводе обучение в детских садах и школах на государственный язык. Однако затем парламент Эстонии на заседании не поддержал эту идею, и русский язык останется в части учебной программы. Однако для принятия законопроекта не хватило лишь одного голоса.
Сейчас согласно принятому в 2010 году закону "Об основной школе и гимназии" русские школы в Эстонии частично перешли на преподавание на эстонском языке. В соответствии с ним соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60 процентов на эстонском и 40 процентов на русском языке. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
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Образование , В мире , Керсти Кальюлайд , ИА Sputnik , Эстония
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