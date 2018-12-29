В Хабаровском крае завершился «Амурский полигон-2018» 

На текущей неделе состоялась вторая краевая установочная сессия руководителей и командиров военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских формирований.
На текущей неделе состоялась вторая краевая установочная сессия руководителей и командиров военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских формирований Хабаровского края — "Амурский Полигон-2018" Мероприятие организовано на базе окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Князе-Волконское Хабаровского края.
В ходе мероприятия представители военно-патриотических клубов изучили снайперское и инженерное дело, изучили основы армейского рукопашного боя, а также приняли участие юнармейском забеге и боевых стрельбах из стрелкового оружия.
В ходе сессии руководители и командиры военно-патриотических клубов, и юнармейских формирований встретились, и нашли точки соприкосновения представителями управления по военно-политической работе военного округа, военного комиссариата Хабаровского края, регионального отделения ДОСААФ России, Краевого совета ветеранов.