В Хабаровском крае завершился «Амурский полигон-2018»

На текущей неделе состоялась вторая краевая установочная сессия руководителей и командиров военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских формирований.

На текущей неделе состоялась вторая краевая установочная сессия руководителей и командиров военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских формирований Хабаровского края — "Амурский Полигон-2018" Мероприятие организовано на базе окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Князе-Волконское Хабаровского края.

В ходе мероприятия представители военно-патриотических клубов изучили снайперское и инженерное дело, изучили основы армейского рукопашного боя, а также приняли участие юнармейском забеге и боевых стрельбах из стрелкового оружия.