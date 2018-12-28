Более половины выпускников смогли поступить в вузы на бюджет

Больше половины выпускников 2018 года смогли поступить на бюджетные места в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на пресс-конференции, посвященной итогам приема в вузы в 2018 году.

"Приняты в рамках госзадания, или как традиционно принято говорить "на бюджет", 528 тысяч человек, и это плюс примерно 12,5 тысяч к уровню прошлого года. Мы можем говорить уверенно, что вопрос доступности высшего образования сохранен, даже ситуация с показателями улучшается", — отметил Котюков.

Он добавил, что если сравнивать эти цифры с общим количеством выпускников одиннадцатых классов российских школ этого года, то это примерно 57%.

Министр отметил, что средний балл ЕГЭ у поступающих в этом году составил 69,1, который рассчитывался для всех абитуриентов, которые поступили как на бюджетные, так и на платные отделения, и по сравнению с прошлым годом он вырос на 0,9 балла. Однако разрыв между средними результатами поступающих на бюджет и платное отделение пока остается существенным.