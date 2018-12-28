Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более половины выпускников смогли поступить в вузы на бюджет 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Больше половины выпускников 2018 года смогли поступить на бюджетные места в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на пресс-конференции, посвященной итогам приема в вузы в 2018 году.
"Приняты в рамках госзадания, или как традиционно принято говорить "на бюджет", 528 тысяч человек, и это плюс примерно 12,5 тысяч к уровню прошлого года. Мы можем говорить уверенно, что вопрос доступности высшего образования сохранен, даже ситуация с показателями улучшается", — отметил Котюков.
Он добавил, что если сравнивать эти цифры с общим количеством выпускников одиннадцатых классов российских школ этого года, то это примерно 57%.
Министр отметил, что средний балл ЕГЭ у поступающих в этом году составил 69,1, который рассчитывался для всех абитуриентов, которые поступили как на бюджетные, так и на платные отделения, и по сравнению с прошлым годом он вырос на 0,9 балла. Однако разрыв между средними результатами поступающих на бюджет и платное отделение пока остается существенным.
"Разрыв между приемом в рамках государственного задания и платным сохраняется, здесь нужно продумать меры, решения, чтобы разрывы были минимизированы. Мы должны понимать, что качество образования должно иметь более-менее сопоставимые условия, чтобы на выходе иметь равные возможности", — добавил Котюков.
Последние новости
Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине Лех Валенса о России: могло быть по-другому, если бы покаялись Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали
Комментарии
Образование , Михаил Котюков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки36
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие226
В Москве эвакуировали школу
В США оценили испытания «ракеты Путина»327
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема186
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Украина
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение