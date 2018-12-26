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Кузнецова: акция «Классы доброты» будет проводиться не только в школах, но и в детских садах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акция "Классы доброты", которая проходит в рамках проекта "Молодежка ОНФ" теперь будет задействовать не только учеников школ, но и воспитанников детских садов. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной итогам работы Молодежки ОНФ.
Отмечается, что акция направлена на помощь инвалидам и пожилым людям. В частности, школьники занимаются изготовлением поделок своими руками, которые позже передаются представителями проекта в различные дома престарелых.
"Вы не представляете, как ценно видеть преобразившиеся глаза бабушки, получившей подарок, а потом и школьника, которому мы показываем фотоотчет и передаем слова благодарности от пожилых людей", — рассказала участница проекта из Краснодарского края.
По словам представителя "Молодежки ОНФ" из Самарской области, успехов удалось достичь в том числе и в уходе за братскими могилами: школьники отмывали памятники, сажали цветы и облагораживали "несправедливо заброшенную территорию".
Также, в рамках празднования Дня Победы, школьники договаривались с местными жителями, чтобы в окнах некоторых домов в определенный момент зажглось слово "Победа". "В первую очередь мы занимаемся вопросами любви к родине, огонек которой надо поддерживать в детях. На мой взгляд, это самое важное!", — отметил журналист и участник проекта Тимофей Баженов.
Команда "Молодежки ОНФ" проводит акции по всей стране, участниками которых уже стали 18 млн человек. Презентация проекта состоялась 30 августа 2017 года.
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Комментарии
Образование , Общество , Тимофей Баженов
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