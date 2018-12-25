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В ПсковГУ может появиться факультет прикладной химии 

Псковская губерния 7 часов назад
ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями, сообщает телеграм-канал особой экономической зоны. В ОЭЗ напомнили, что в мае на Петербургском экономическом форуме губернаторы Михаил Ведерников и Александр Бурков, а также глава «Титана» Михаил Сутягинский подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Титан» откроет порядка 500 рабочих мест, а в целом в кластере, где «Титан» будет якорным предприятием, — до 2000 рабочих мест. Ключевая деталью этой концепции должно стать создание в ПсковГУ факультета химии. «Речь идёт не о преподавателях химии, а химии в прикладном смысле, с точки зрения производства. При этом на базе вуза или самого предприятия должна быть создана научно-исследовательская лаборатория. Здесь Пскову особенно поможет Омск, а именно Нефтехимический институт при ОмГТУ: у коллег из Омска есть отличный опыт работы в этой сфере», — заключили в ОЭЗ «Моглино». Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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Образование , Александр Бурков , Михаил Ведерников
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