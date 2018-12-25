На Камчатке отменили занятия в школах из-за циклона

Власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах в связи с подошедшим к берегам Камчатки циклоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

25 декабря на Камчатку обрушится циклон, в связи с чем в Петропавловске-Камчатском ожидаются сильный ветер и снегопад.