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На Камчатке отменили занятия в школах из-за циклона 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах в связи с подошедшим к берегам Камчатки циклоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
25 декабря на Камчатку обрушится циклон, в связи с чем в Петропавловске-Камчатском ожидаются сильный ветер и снегопад.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смен во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования", — сообщили в администрации.
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Образование , Погода , Петропавловск-Камчатский
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