«Виновато общество и СМИ». Психолог об агрессии в школах

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов в эфире НСН рассказал, что воинственная риторика общества, власти и федеральных каналов негативно влияет на детей.

Детские омбудсмены разработали программу мероприятий по преодолению агрессии в школах. Документ был предложен на рассмотрение правительству. Как пояснила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова , в начале этого учебного года был проведен выборочный мониторинг школ на предмет реализации воспитательных программ. Результат омбудсмена не удовлетворил.

Как пояснил в эфире НСН президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий, проблема не только в программах. По его словам, вся система помощи детям и семье давно нуждается в реорганизации.

«Кузнецова правильно заметила, что у нас существует системная ведомственная разобщенность. Что касается программ, то, конечно, они абсолютно бессмысленные в настоящее время. В первую очередь потому, что нет организованной системы помощи детям и семье. Без этого никакие программы не будут эффективны», — заявил собеседник агентства.

Северный считает, что в агрессивном поведении школьников виновато общество и СМИ. А школы только отражают общую тенденцию.

«Общество пронизано агрессией. Стоит только включить ток-шоу, где никто не способен друг друга корректно выслушивать и доходит до драк. Воинственная риторика, обучение детей-юнармейцев стрельбе, заявления Госдумы о том, что целые страны превратятся в атомную пыль… В этом все дело, в первую очередь. Школа только отражает агрессивное настроение, которое царит в обществе», — отметил психолог.

Эксперт согласился с уполномоченным по правам ребенка, что ведущую роль в воспитании молодого поколения все же играет семья. При этом Северный добавил, что многим родителям в этом деле необходима помощь специалистов.

«Нужны медико-психолого-педагогические центры, межведомственные, не ограниченные профессиональной узостью. Не так давно мы в Госдуме обсуждали этот вопрос. Предложили организовать расширенный круглый стол для обсуждения проблем реформирования системы помощи детям и семье. Это очень обширная тема, в двух словах не скажешь», — заключил Анатолий Северный.

С начала этого учебного года по российским школам прокатилась волна захватов и нападений. Последний инцидент произошел 6 декабря в московской школе в школе №1359 с углублённым изучением английского языка в Жулебине, куда десятиклассник принес нож и взял в заложники учителя и одноклассников.