В Москве хотят сохранить традиции художественного образования

Сохранение уникальной системы московского художественного образования является приоритетной задачей, сообщила РИА Новости руководитель дирекции образовательных программ департамента культуры столицы Екатерина Калачикова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице проходит аттестация преподавателей детских школ искусств, когда выдающиеся деятели культуры оценивают портфолио и видеоурок педагога. Позднее в СМИ появился видеосюжет, в котором Калачикова сообщает о необходимости поиска "новых смыслов" и актуализации творческого образования, что вызвало неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе.

"Мы считаем сохранение уникальной системы художественного образования столицы одной из наших приоритетных задач", — сказала Калачикова РИА Новости.

"Мои взгляды на академическое музыкальное образование не претерпели никаких изменений: я считаю, что российская система художественного образования является национальным достоянием, а необходимость сохранения и развития лучших традиций музыкальной педагогики — тем вопросом, который не требует обсуждения", — добавила она.

Руководитель дирекции отметила, что в распространенной видеозаписи нет каких-либо формулировок, призывающих к ликвидации образовательных программ или их "замене" на новые. По ее словам, формулировка "кризис смыслов" относится к необходимости популяризации классического музыкального образования, поскольку сегодня наблюдается спад интереса к нему со стороны широкой аудитории.

Она приводит данные Минкультуры России , согласно которым конкурс на предпрофессиональные общеобразовательные программы, в большинстве касающиеся области академической музыки, по итогам 2017 года не превышает 1,4 человека на место, а сохранность контингента не достигает 47%. Ссылаясь на доклад Института образования ВШЭ , она уточняет, что в списке самых посещаемых дополнительных занятий музыка занимает седьмое, предпоследнее место.

Калачикова отметила, что деятельность возглавляемой ей дирекции направлена на вовлечение детей в занятия искусством и их раннюю профессиональную ориентацию, а также создание современных образовательных программ переподготовки и повышения квалификации для педагогов и руководителей школ искусств.