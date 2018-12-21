Минпросвещения РФ одобрило концепцию кадетского образования в стране

Документ определяет механизмы подготовки детей к будущей госслужбе, как на военном, так и на гражданском поприще.

Минпросвещения РФ одобрило одобрило концепцию кадетского образования в стране, которая подразумевает введение для школ с военной спецификой единых образовательных стандартов. Об этом сообщил один из разработчиков документа, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров

Он отметил, что в настоящее время юридически кадетского образования в России нет.

«Чтобы ввести подобные термины в законное юридическое право, потребуется ещё время. Но, принципами, заложенными в концепции можно пользоваться уже сегодня, а на самом деле этими принципами, давно и с успехом пользуются в Министерстве обороны РФ», — подчеркнул он.

По его словам, для регулирования их деятельности, реализации принципов, целей и основных направлений развития кадетского образования в стране, и была задумана концепция кадетского образования, как система подготовки госслужащих, готовых служить России с детства и до конца своей жизни.