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Минпросвещения РФ одобрило концепцию кадетского образования в стране 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Документ определяет механизмы подготовки детей к будущей госслужбе, как на военном, так и на гражданском поприще.
Минпросвещения РФ одобрило одобрило концепцию кадетского образования в стране, которая подразумевает введение для школ с военной спецификой единых образовательных стандартов. Об этом сообщил один из разработчиков документа, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
Он отметил, что в настоящее время юридически кадетского образования в России нет.
«Чтобы ввести подобные термины в законное юридическое право, потребуется ещё время. Но, принципами, заложенными в концепции можно пользоваться уже сегодня, а на самом деле этими принципами, давно и с успехом пользуются в Министерстве обороны РФ», — подчеркнул он.
По его словам, для регулирования их деятельности, реализации принципов, целей и основных направлений развития кадетского образования в стране, и была задумана концепция кадетского образования, как система подготовки госслужащих, готовых служить России с детства и до конца своей жизни.
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Комментарии
Образование , Дмитрий Нестеров , Министерство обороны
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