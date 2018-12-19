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В 15 школах Удмуртии апробируют электронную форму учебника 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Удмуртии апробируют электронную форму учебника в следующем году, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
Испытания состоятся в 15 школах Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги и Завьяловского района.
Преподаватели получат доступ к цифровым сервисам на образовательной платформе LECTA, где представлено более 500 учебников для всех классов.
Электронная форма учебника имеет интерактивный и мультимедийный контент, который можно использовать и на уроках, и в домашних заданиях.
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