В 15 школах Удмуртии апробируют электронную форму учебника

Удмуртии апробируют электронную форму учебника в следующем году, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования

Испытания состоятся в 15 школах Ижевска , Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги и Завьяловского района.

Преподаватели получат доступ к цифровым сервисам на образовательной платформе LECTA, где представлено более 500 учебников для всех классов.

Электронная форма учебника имеет интерактивный и мультимедийный контент, который можно использовать и на уроках, и в домашних заданиях.

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