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Васильева заявила о нехватке педагогов в школах 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских школах на более чем 15 млн учеников приходится 1,5 млн педагогов, что является недостаточным показателем. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе выступления на конгресс-выставке «Global Education — Образование без границ».
«У нас 15 миллионов школьников, в этом году было 15 млн 120 тысяч. Каждый день в школы ходит 1,5 млн наших педагогов, а в школе занято 2 млн 200 человек вместе с нашими педагогами. Эта цифра, которая тоже не является достаточной», — сказала она.
Министр отметила, что педагогов так же не хватает в колледжах, но там соотношение студентов и педагогов лучше.
«Если говорить о педагогах в СПО, на сегодняшний день у нас более 197 тысяч педагогических работников, из них 137 тысяч преподавателей и 27 тысяч мастеров производственного обучения… Для миллионного корпуса студенчества эта цифра недостаточна», — добавила Васильева.
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