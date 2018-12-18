Васильева заявила о нехватке педагогов в школах

В российских школах на более чем 15 млн учеников приходится 1,5 млн педагогов, что является недостаточным показателем. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе выступления на конгресс-выставке «Global Education — Образование без границ».

«У нас 15 миллионов школьников, в этом году было 15 млн 120 тысяч. Каждый день в школы ходит 1,5 млн наших педагогов, а в школе занято 2 млн 200 человек вместе с нашими педагогами. Эта цифра, которая тоже не является достаточной», — сказала она.

Министр отметила, что педагогов так же не хватает в колледжах, но там соотношение студентов и педагогов лучше.