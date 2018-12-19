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Васильева рассказала о нововведениях для выпускников школ 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр просвещения Ольга Васильева в беседе с газетой «Известия» рассказала о нововведениях для выпускников школ.
«С 2019 года впервые девятиклассники будут участвовать в итоговом собеседовании по русскому языку. Оно пройдёт 13 февраля. В случае если кто-то по болезни или по другим уважительным причинам не сможет участвовать в эту дату, предусмотрены ещё две — 13 марта и 6 мая», — заявила она.
По её словам, в эти дни смогут повторно пройти собеседование и те, кому не удастся это сделать с первой попытки.
Как напомнила Васильева, среди экзаменов по иностранному языку на выбор добавился китайский.
«Кроме этого, в 2019 году выпускники будут выбирать математику либо базового, либо углублённого уровня. При пересдаче уровень можно будет изменить», — отметила министр.
С 2022 года к обязательным добавится Единый государственный экзамен по иностранному языку. Его можно будет сдать по базовому и профильному уровням.
Ранее Васильева заявила, что ведомство проводит исследование психологического портрета современного школьника.
Также Пятый канал сообщал о расписании ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год.
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