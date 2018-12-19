Васильева рассказала о нововведениях для выпускников школ

«С 2019 года впервые девятиклассники будут участвовать в итоговом собеседовании по русскому языку. Оно пройдёт 13 февраля. В случае если кто-то по болезни или по другим уважительным причинам не сможет участвовать в эту дату, предусмотрены ещё две — 13 марта и 6 мая», — заявила она.

По её словам, в эти дни смогут повторно пройти собеседование и те, кому не удастся это сделать с первой попытки.

Как напомнила Васильева, среди экзаменов по иностранному языку на выбор добавился китайский.

«Кроме этого, в 2019 году выпускники будут выбирать математику либо базового, либо углублённого уровня. При пересдаче уровень можно будет изменить», — отметила министр.

С 2022 года к обязательным добавится Единый государственный экзамен по иностранному языку. Его можно будет сдать по базовому и профильному уровням.

Ранее Васильева заявила, что ведомство проводит исследование психологического портрета современного школьника.

Также Пятый канал сообщал о расписании ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год.