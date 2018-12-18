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Задержанных в Москве студентов отпустили из ОВД 

Газета.Ru + ещё 18 7 часов назад
В постоянном представительстве Ингушетии при президенте России сообщили о том, что все студенты Российского государственного геологоразведочного университета из Ингушетии были отпущены из ОВД, передает РИА «Новости».
Сообщается, что в настоящий момент устанавливается причастность студентов из Ингушетии к нападению на студента из Таджикистана, который написал заявление в полицию.
Отмечается, что с ГУВД по столице была достигнута договоренность о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством Ингушетии для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ранее сообщалось, что полиция задержала десятки студентов в общежитии московского вуза.
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