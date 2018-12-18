Задержанных в Москве студентов отпустили из ОВД

В постоянном представительстве Ингушетии при президенте России сообщили о том, что все студенты Российского государственного геологоразведочного университета из Ингушетии были отпущены из ОВД , передает РИА «Новости»

Сообщается, что в настоящий момент устанавливается причастность студентов из Ингушетии к нападению на студента из Таджикистана, который написал заявление в полицию.

Отмечается, что с ГУВД по столице была достигнута договоренность о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством Ингушетии для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что полиция задержала десятки студентов в общежитии московского вуза.