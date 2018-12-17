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МГУ поднялся в рейтинге агентства RUR в области социальных и гуманитарных наук 

ТАСС + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МГУ имени М. В. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в предметных рейтингах по гуманитарным и социальным наукам по версии рейтингового агентства Round University Ranking (RUR). Об этом свидетельствуют данные рейтинга, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
"В области социальных наук безусловный лидер МГУ им. М. В. Ломоносова, перешел из "Золотой лиги" (184 позиция) в высшую "Алмазную лигу" (51 место в 2018). Занявший вторую строчку в России Томский государственный университет перешел из третьей сотни (245 место в 2017) во вторую (166 в 2018 году). Санкт-Петербургский университет переместился с 320 на 168 позицию", — сообщается в материалах.
В данный рейтинг впервые вошла Российская экономическая школа, которая закрепилась на втором месте среди университетов России и 111 позиции в мире.
В области гуманитарных наук МГУ переместился с 121 на 82 позицию. Второе место занял Томский университет, который прибавил шесть позиций, заняв 174 место в мире против 180 годом ранее. Замыкающий тройку лидеров СПбГУ переместился из "Серебряной" в "Золотую лигу", заняв 182 место в мире против 211 годом ранее.
Round University Ranking — это международный рейтинг университетов, издаваемый рейтинговым агентством RUR совместно с Clarivate Analytics. Рейтинг оценивает деятельность 1030 ведущих университетов из 85 стран мира на протяжении девяти лет (2010-2018) по 20 индикаторам, измеряющими четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.
Международный рейтинг университетов RUR является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Рейтинг создан для оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства.
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