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Россия и Абхазия взаимно признают дипломы граждан 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: WIKIPEDIA.ORG
Вопросы взаимного признания образования и квалификаций, полученных гражданами в России и в Абхазии, будут отрегулированы отдельным межправительственным Соглашением. Проект этого документа Госдума рассмотрит 13 декабря.
Соглашение было подписано 18 декабря 2017 года в Москве. В документе речь идёт о признании основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях обеих стран по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств.
Сказано, что подразумевается предоставление прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств. То есть выпускник бакалавриата российского вуза, может беспрепятственно продолжить обучение в магистратуре высшего учебного заведения, расположенного на территории Абхазии.
Правительство России отмечает, что соглашение будет способствовать повышению экспортного потенциала российской системы образования и расширению образовательного сотрудничества между государствами.
Как ранее заявил консультант Представительства Россотрудничества в Абхазии Руслан Прохоров, ежегодно, Российская Федерация выделяет 15 тысяч мест для поступления по квотам. Абхазия, как правило, получает до двух сотен из них. Самый большой конкурс для абитуриентов по таким специальностям, как экономика, юриспруденция, клиническая медицина, а также архитектура, строительство, туризм и гостиничный бизнес.
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