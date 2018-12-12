«Россия ничего не захватывала»: что вырезали из учебника

Амурской области у Фраза о «захвате» Россией Китая в середине XIX века, вызвавшая споры сначала в Благовещенске, а затем и в других регионах страны, была удалена из учебника для 8 класса. В новом тираже учебного пособия о прирастании территории Российской империи Приамурьем просто не сообщается.

Из учебника всемирной истории для 8 класса было удалено утверждение о том, что в середине XIX века Россия «захватила Амурскую область у Китая». Как сообщили ТАСС в издательстве, при доработке в учебник «Новое время. Конец XVIII — XIX вв.» внесена правка относительно фразы, вызвавшей резонанс.

«В новый федеральный перечень был подан обновленный учебник», — пояснили там.

Издатели также выразили надежду, что «прямая коммуникация с учителями, школьниками и их родителями поможет сделать учебники еще более качественными и современными».

Первым внимание к трактовке эпизода российско-китайских отношений в учебном пособии привлек отец одного из учащихся благовещенской гимназии №1. Мужчину возмутила подача материала по теме «Китай: от великой страны до полуколонии». В тексте Россия представала коварным захватчиком, бесцеремонно воспользовавшимся слабостями противоположной стороны.

«Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую опиумную войну 1857-1860 гг. И получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова», — утверждается в учебнике.

По мнению инициатора скандала, у школьников формируется мнение, что они живут на захваченной территории.

Его удивление также вызвал тот факт, что в тексте нет ни слова про Айгунский договор 1858 года, по которому Приамурье отошло к России по взаимной договоренности с правившей в Китае маньчжурской династией Цин. В новом тираже учебников вызвавшее споры предложение попросту отсутствует.

По мнению доцента кафедры всеобщей истории, философии и культурологии Благовещенского государственного педагогического университета Дмитрия Буярова, приведенная формулировка «звучит непатриотично и режет слух».

«Конечно, в XIX веке эта территория находилась под владычеством Китая, но была слабо освоена, — приводит слова специалиста «Амур.инфо». — Ослабление Китая в ходе Второй опиумной войны Россия использовала в своих интересах.

Но, в отличие от Англии и Франции, она не применяла военную силу против Китая, лишь проводила ее демонстрацию.

Также неточным является упоминание Амурской области. Правильнее было бы написать про присоединение Приамурья — в широком смысле».

В региональном министерстве образования и науки считают, что учреждение не нарушило закон, используя учебник со спорной фразой, так как предыдущий федеральный перечень рекомендованных учебников действует и сейчас.

Директор гимназии №1 Галина Крицкая охарактеризовала фразу о захвате как «неудачно написанную». Как следует из ее слов, прежде нареканий со стороны родителей не поступало, поскольку «учителя не просто зачитывают текст из книги, а дополняют и разъясняют его». Закупать тираж учебников с исправлениями гимназия пока не планирует.

«Я не могу обещать, что мы в ближайшее время будем менять этот учебник из-за одной неудачной формулировки, так как это финансово затратно», — подчеркнула Крицкая, также добавившая, что в учебном заведении уделяется большое внимание истории Амурской области и Дальнего Востока, а гимназисты регулярно посещают село Албазино, центр русских владений на Амуре в XVII веке.

«Кого мы учим и для чего? Кем будут обученные на такой информации дети? Это будут граждане России? Или враги России? — сказал цитирует депутата от Амурской области Владимира Позднякова ФАН. — Я учился в советское время. Сейчас немало читаю. Я не слышал таких фактов, что Россия что-то захватывала у Китая. Я знаю, что, когда восстанавливался Китай, мы чрезвычайно много помогали ему и техникой, и кадрами, и финансами».

Территориальные интересы России и Китая начали пересекаться по мере освоения русскими первопроходцами Дальнего Востока в середине XVII века. Впервые русские появились в Приамурье в составе военно-исследовательского отряда Василия Пояркова в 1643-1644 годах.

Продолжил и углубил изучение земель по Амуру Ерофей Хабаров. В 1649-1653 годах он совершил несколько походов, фактически присоединив регион к России.

За территории по обоим берегам реки почти сразу разгорелось острое соперничество с династией Цин, которая также претендовала на них, стремясь расширить государственные границы.

В 1685 и 1686 годах китайцы предприняли две кряду осады Албазина. Пятитысячной императорской армии обороняющиеся смогли противопоставить отряд из пары сотен казаков. В первом случае крепость пришлось оставить. Она была разрушена до основания, но вскоре вновь отстроена вернувшимися на пепелище русскими. Во второй раз китайцы потеряли убитыми и умершими от болезней, по разным оценкам, от 1500 до 2500 человек, однако и среди русских практически не оставалось способных к продолжению обороны.

Завершить боевые действия должен был мирный договор. Он был подписан 6 сентября 1689 года близ другого русского поселения Нерчинска и стал первым в истории документом, регламентировавшим отношения между двумя державами и определявшим государственную границу, которая проводилась по реке Аргуни (правый приток Амура) и далее по Становому хребту к берегу Охотского моря.

Фактически Русское царство признавало свое поражение. По условиям Нерчинского договора, Москва полностью теряла уже освоенное Приамурье, богатое различными промыслами, залежами серебра и пригодными для хлебопашества землями. Отдельным пунктом значился окончательный уход русских из Албазина. Крепость подлежала «разорению до основания». Китайцы, в свою очередь, обязывались не заселять впредь сопредельные к бывшему поселению земли.

Нерчинский договор действовал до 28 мая 1858 года, когда в Айгуне было заключено новое двустороннее соглашение, по которому граница переносилась в пользу России, чьей собственностью признавался левый берег Амура от Аргуни до устья.

Уссурийский край (современное Приморье) от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении. Судоходство по рекам разрешалось только русским и китайцам. На такие уступки китайская сторона решилась с целью не допустить проникновения в регион французов и англичан в условиях Опиумных войн и восстания тайпинов (крестьянской войны). В современной китайской историографии утверждается, что генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев шантажировал ослабленную западноевропейской интервенцией и внутренним конфликтом династию Цин угрозой открыть еще один фронт.

14 ноября 1860 года, в момент активного продвижения англичан и французов в глубинные районы Китая, Российская империя и династия Цин заключили еще один межгосударственный договор в Пекине «для вящего скрепления взаимной дружбы, для развития торговых сношений и предупреждения недоразумений». Граница была проведена на картах линией красного цвета по китайскому берегу Амура, Уссури, а также протоке Казакевича. Эти реки полностью перешли под власть Петербурга.