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Москалькова рассказала школьникам о правах человека 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова провела открытый урок в московской школе №1288 и посвятила его Конституции, сообщает РАПСИ..
Омбудсмен рассказала учащимся о Всеобщей декларации прав человека, истории и развитии института государственного правозащитника и о событиях, предшествующих формированию нынешнего Основного закона, в котором высшей ценностью провозглашены права и свободы человека, а раньше было провозглашено государство.
«Права неотъемлемы, они принадлежат всем от рождения. Это не подарок государства или главы государства — это то, что принадлежит нам от рождения», — сказала Москалькова. Она подчеркнула, что каждому необходимо не только защищать свои права, но и уметь уважать права другого.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил внесение изменений в Конституцию, если это будет необходимо для «актуализации статуса органов власти» или «развития тех или иных прав». Он добавил, что никакие поправки не должны затрагивать права личности и подрывать основы демократического устройства страны.
12 декабря 2018 года исполнилось 25 лет с дня принятия действующей Конституции России.
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