Москалькова рассказала школьникам о правах человека

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова провела открытый урок в московской школе №1288 и посвятила его Конституции, сообщает РАПСИ ..

Омбудсмен рассказала учащимся о Всеобщей декларации прав человека, истории и развитии института государственного правозащитника и о событиях, предшествующих формированию нынешнего Основного закона, в котором высшей ценностью провозглашены права и свободы человека, а раньше было провозглашено государство.

«Права неотъемлемы, они принадлежат всем от рождения. Это не подарок государства или главы государства — это то, что принадлежит нам от рождения», — сказала Москалькова. Она подчеркнула, что каждому необходимо не только защищать свои права, но и уметь уважать права другого.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил внесение изменений в Конституцию, если это будет необходимо для «актуализации статуса органов власти» или «развития тех или иных прав». Он добавил, что никакие поправки не должны затрагивать права личности и подрывать основы демократического устройства страны.

12 декабря 2018 года исполнилось 25 лет с дня принятия действующей Конституции России.