Москва стала мировым лидером по развитию электронного правительства

По оценкам ООН российская столица получила первую строчку в рейтинге городов по развитию электронного правительства, кроме того, Москва стала второй в Европе по уровню внедрения решений «умного города» в жизнь, сообщает kp.ru

Об этом было объявлено во вторник во время вручения премии «Цифровые вершины».

«Мне очень нравится, что мы первые в мире и вторые в Европе», — сказал мэр столицы Сергей Собянин

Уже свыше 10 лет в столице отечественные разработчики создают IT-инструменты для большей эффективности бизнеса и госструктур, а также для повышения личной продуктивности. Данные инновации оказались полезными для Москвы.

«Информационные технологии в мире — это не просто какой-то тренд, это наша с вами жизнь. Цифровые технологии оказывают содействие в создании инфраструктуры города, облегчают работу бизнеса. У нас один из самых дешевых и быстрых интернетов в мире. Охват бесплатного Wi-Fi в городе, наверное, самый большой. Огромные массивы данных дает правительство, которые используются бизнесом для реализации своих проектов, — отметил Собянин.

Власти Москвы стараются развивать полезные для жителей сервисы в конкретных областях. Также часть времени уделяется проекту «Московская электронная школа».

«Всех интересуют вопросы образования их детей, поэтому и была создана «Московская электронная школа». Она сейчас делает первые шаги, но объем контента растет в геометрической прогрессии. В ближайшие годы проект накопит уникальные данные и образовательные технологии, которые позволят создать электронное портфолио каждого ученика — от первого класса до выпуска из школы», — добавил Собянин.

В конечном итоге, по его мнению, проект позволит не проводить олимпиады, так как всем будет ясно, в каких образовательных учреждениях учатся нынешние «Менделеев» и «Ломоносов». По сути, это школьная революция.

Помимо этого, цифровые технологии внедряются и в области здравоохранения. На данный момент открыто порядка 6 миллионов электронных карт, где есть все данные о состоянии пациентов.

«Мы должны заниматься не абстракциями, а конкретными вещами. И так в каждой сфере: в «умном доме», «умном транспорте», экологии и так далее. И я уверен, что город Москва будет одним из мировых лидеров среди smart city», — заключил Собянин.