Жириновский предложил запретить любые подарки для врачей и учителей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить любые подарки для врачей и учителей, даже ручки и блокноты, так как они тоже могут оказаться дорогостоящими.

"Критикуют проект закона, который Минтруд внес в Думу, чтобы и врачи, и учителя не могли получать взятки. Ибо любые подарки могут быть приравнены к взятке. Только цветы (разрешено) и почему-то какие-то блокноты или ручки. Надо все запретить. Потому что начинается с цветочка, с шоколадки, с блокнотика. Ведь ручка сегодня стоит очень дорого. Есть ручки, которые стоят 300 тысяч рублей. Учительница пойдет и сдаст в магазин и получит минимум 200 тысяч. Чем не взятка?", — сказал Жириновский журналистам во вторник.

По его словам, ему самому дарили ручки стоимостью порядка 200 тысяч рублей. Он рассказал, что одну из них он подарил "одному из видных деятелей Донбасса", а вторая — лежит у него на столе.

"Могу всем показывать или в музей сдам ее", — сказал Жириновский.

Политик рассказал, что сам помнит даже спустя 60 лет, как поставленную в школе тройку ему объяснили тем, что его сосед получил лучшую оценку, так как "его мама носит конфеты учительнице".

"Моя мама ничего не могла носить. Я голодный ходил в школу. Это с детства мы приучаем, что мама принесет в детский сад конфетки, в поликлинику, в больницу, в школу. Потом этот мальчик или девочка сами начинают брать взятки и давать. Мы с детства приучаем. Поэтому никому ничего не давать. Чаевые официантам не давать, таксистам ничего не давать. Должна быть чистота отношений. Так мы добьемся какого-то подавления коррупции, а так мы толкаем население снизу", — подчеркнул Жириновский.