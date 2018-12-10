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Ученики московской школы добились возвращения уволенного педагога 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что в московскую школу №1574, ученики которой пожаловались ей на увольнение педагогов, вернули одного учителя, но не все вопросы еще решены.
"Так получилось, что вчера случайно встретилась с родителями ребят, которые недавно приходили ко мне по поводу недопонимания с руководством одной из школ. Рассказали, что учителя вернули, но ещё не все решено. Я рада, что у них сейчас все налаживается, договорились держать связь. Но самое главное, что теперь дети знают, что их услышат", — написала Кузнецова в Facebook.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что Кузнецова провела встречу с группой учащихся одной из московских школ, которые обратились к ней за помощью в связи с отсутствием взаимопонимания с новой администрацией учебного заведения. В частности, ученики пожаловались на объединение школ и, как следствие, увольнение учителей.
Как поясняла РИА Новости ранее директор школы Елена Купрова, было проведено внутреннее расследование в отношении одного из педагогов, которого подозревали в физическом насилии, он был уволен. В пресс-службе уполномоченного сообщали, что обращение от учеников школы №1574 поступало, однако в нём не говорилось, применял ли учитель физическое насилие. В свою очередь, в столичном департаменте образования сообщили агентству, что ситуация взята ведомством на контроль.
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