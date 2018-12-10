Ученики московской школы добились возвращения уволенного педагога

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что в московскую школу №1574, ученики которой пожаловались ей на увольнение педагогов, вернули одного учителя, но не все вопросы еще решены.

"Так получилось, что вчера случайно встретилась с родителями ребят, которые недавно приходили ко мне по поводу недопонимания с руководством одной из школ. Рассказали, что учителя вернули, но ещё не все решено. Я рада, что у них сейчас все налаживается, договорились держать связь. Но самое главное, что теперь дети знают, что их услышат", — написала Кузнецова в Facebook.

Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что Кузнецова провела встречу с группой учащихся одной из московских школ, которые обратились к ней за помощью в связи с отсутствием взаимопонимания с новой администрацией учебного заведения. В частности, ученики пожаловались на объединение школ и, как следствие, увольнение учителей.