В Госдуме поддержали мнение ректора МГУ об ущербности ЕГЭ

«Это призыв (Садовничего) либо к отмене, либо к глубокой реформе (ЕГЭ)», — считает депутат.

Он выразил беспокойство в связи с тем, что в старших классах многие ученики вместо получения среднего общего образования занимаются подготовкой только по предметам, по которым собираются сдавать ЕГЭ.