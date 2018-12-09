В Госдуме поддержали мнение ректора МГУ об ущербности ЕГЭ 

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин согласился с заявлением ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям.
С критикой ЕГЭ Садовничий выступил на съезде партии «Единая Россия». Смолин (КПРФ) заявил, что «абсолютно солидарен» с такой оценкой, передает РИА «Новости».
«Это призыв (Садовничего) либо к отмене, либо к глубокой реформе (ЕГЭ)», — считает депутат.
Он выразил беспокойство в связи с тем, что в старших классах многие ученики вместо получения среднего общего образования занимаются подготовкой только по предметам, по которым собираются сдавать ЕГЭ.
Напомним, газета ВЗГЛЯД обсуждала с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым его идею заменить ЕГЭ «системой выявления талантов на основе блокчейн-технологии».