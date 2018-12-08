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Никонов призвал вернуть престиж российской аспирантуре 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
Наука и образование нуждаются в большем финансировании, а аспирантуре необходимо вернуть престиж, так как сейчас из-за отсутствия достойной оплаты и перспектив она интересует только «фанатиков». Об этом в ходе дискуссионной площадки «Качество жизни» на XVIII съезде «Единой России» заявил глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
По словам депутата, с начала 1990-х годов страна потеряла миллион исследователей в стране из тех 1,7 млн, которые у нас были в начале 1990-х. «Будет очень плохо, если мы по-прежнему не будем замечать феномен недофинансирования нашей науки», — сказал он.
Никонов отметил, что кадры высшей квалификации, «учителя учителей», не появятся, если в науку не будет вкладываться больше денег. «Аспирантура стала уже уделом фанатиков, людей, которых уже считают чудаками, потому что они тратят свои деньги, огромное количество времени, чтобы получить что на выходе? Пока мы не сделали аспирантуру такой, чтобы люди туда шли из соображений престижа и оплачиваемой в будущем профессии, у нас ничего не получится», — сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что уже сегодня стране нужно готовить кадры для XXII века. «Мы уже сейчас должны готовить и растить тех будущих учителей, которые будут обучать новое поколение в постоянно развивающемся и усложняющемся мире», — сказал он.
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