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В Госдуме согласились со словами Садовничего об ущербности ЕГЭ 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заявление ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям, справедливо, его можно считать призывом к отмене экзамена либо его глубокой реформе, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).
Садовничий в субботу на съезде партии "Единая Россия" заявил, что система ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям по многим предметам.
"Абсолютно солидарен с заявлением Виктора Антоновича (Садовничего), более того, про то, что так оно и произойдёт, мы говорили ещё 17 лет тому назад, в 2001 году на парламентских слушаниях…Это призыв (Садовничего) либо к отмене, либо к глубокой реформе (ЕГЭ). Мы всегда говорили, что ЕГЭ должен быть приговорён к высшей мере совершенствования", — сказал РИА Новости Смолин.
По словам парламентария, большинство детей в старшей школе не получает среднее общее образование, а занимаются подготовкой и "натаскиванием" только по тем предметам, по которым собираются сдавать ЕГЭ.
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