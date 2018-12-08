В Госдуме согласились со словами Садовничего об ущербности ЕГЭ

Садовничий в субботу на съезде партии "Единая Россия" заявил, что система ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям по многим предметам.

"Абсолютно солидарен с заявлением Виктора Антоновича (Садовничего), более того, про то, что так оно и произойдёт, мы говорили ещё 17 лет тому назад, в 2001 году на парламентских слушаниях…Это призыв (Садовничего) либо к отмене, либо к глубокой реформе (ЕГЭ). Мы всегда говорили, что ЕГЭ должен быть приговорён к высшей мере совершенствования", — сказал РИА Новости Смолин.

По словам парламентария, большинство детей в старшей школе не получает среднее общее образование, а занимаются подготовкой и "натаскиванием" только по тем предметам, по которым собираются сдавать ЕГЭ.