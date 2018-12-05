Педагоги лицея пожаловались на учеников в прокуратуру из-за мемов

Учителя Гатчинского лицея № 3 в Ленинградской области пожаловались в прокуратуру на учеников из-за мемов. Школьники создали группу во «ВКонтакте» и делали в фотошопе картинки, высмеивавшие учителей.

Мать одного из создателей сообщества Татьяна Кормина рассказала, что сначала там было всего четыре участника, а картинки были «абсолютно безобидными».

После того, как ребята завели группу, туда вступило 90 человек. Картинки в это сообщество мог выкладывать любой желающий, не только администраторы. И вот со временем там появилась всякая похабщина. Кто-то из детей рассказал учителям, — объяснила она.

На одной из картинок под подписью «Самые жестокие пытки в истории человечества» — три средневековые гравюры, изображающие издевательства над людьми, и фотография учительницы.

На другой картинке фотография другого педагога рядом с изображением Иосифа Сталина. Ниже — фото улыбающегося вождя и известной порноактрисы.

Учителя посчитали эти и другие картинки обидными. Они написали заявление в прокуратуру, требуя привлечь школьников по статье 130 УК РФ «Оскорбление», но она утратила силу, сообщает телеканал «360». Сейчас за оскорбление могут привлечь только к административной ответственности. Максимальное наказание по ней — до пяти тысяч рублей.

Мать администратора паблика вызвали в школу. С ней беседовали шесть учителей, директор и психолог и угрожали отчислить ребенка.

«Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать. Конечно, я расплакалась», — призналась Татьяна.

Затем ей пришлось разбираться с комиссией по делам несовершеннолетних. В семьи администраторов группы приходили участковые.

Кормина утверждает, что инспектор по делам несовершеннолетних удивилась жалобе педагогов. У женщины взяли объяснение и отпустили ее, пишет «Инфо 24».

Мать школьника обратилась в министерство образования . В ведомстве ей посоветовали не забирать документы из лицея, так как директор школы не имеет права отчислять детей за посты в интернете.

В Гатчинском лицее № 3 «Ридусу» не смогли оперативно предоставить комментарий.