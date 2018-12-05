Педагоги лицея пожаловались на учеников в прокуратуру из-за мемов 

Учителя Гатчинского лицея № 3 в Ленинградской области пожаловались в прокуратуру на учеников из-за мемов. Школьники создали группу во «ВКонтакте» и делали в фотошопе картинки, высмеивавшие учителей.
Мать одного из создателей сообщества Татьяна Кормина рассказала, что сначала там было всего четыре участника, а картинки были «абсолютно безобидными».
После того, как ребята завели группу, туда вступило 90 человек. Картинки в это сообщество мог выкладывать любой желающий, не только администраторы. И вот со временем там появилась всякая похабщина. Кто-то из детей рассказал учителям, — объяснила она.
На одной из картинок под подписью «Самые жестокие пытки в истории человечества» — три средневековые гравюры, изображающие издевательства над людьми, и фотография учительницы.
На другой картинке фотография другого педагога рядом с изображением Иосифа Сталина. Ниже — фото улыбающегося вождя и известной порноактрисы.
Учителя посчитали эти и другие картинки обидными. Они написали заявление в прокуратуру, требуя привлечь школьников по статье 130 УК РФ «Оскорбление», но она утратила силу, сообщает телеканал «360». Сейчас за оскорбление могут привлечь только к административной ответственности. Максимальное наказание по ней — до пяти тысяч рублей.
Мать администратора паблика вызвали в школу. С ней беседовали шесть учителей, директор и психолог и угрожали отчислить ребенка.
«Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать. Конечно, я расплакалась», — призналась Татьяна.
Затем ей пришлось разбираться с комиссией по делам несовершеннолетних. В семьи администраторов группы приходили участковые.
Кормина утверждает, что инспектор по делам несовершеннолетних удивилась жалобе педагогов. У женщины взяли объяснение и отпустили ее, пишет «Инфо 24».
Мать школьника обратилась в министерство образования. В ведомстве ей посоветовали не забирать документы из лицея, так как директор школы не имеет права отчислять детей за посты в интернете.
В Гатчинском лицее № 3 «Ридусу» не смогли оперативно предоставить комментарий.
В прошлом году сити-менеджеру Кургана не понравился мем, где он изображен в роли персонажа «Игры престолов» Эддарда Старка с подписью «Зима близко». Чиновник обратился в Роскомнадзор.