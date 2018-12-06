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Губернатор Подмосковья наградил молодых педагогов региона 

360tv.ru + ещё 6 17 часов назад
Фото: РИАМО
На Форуме молодых педагогов Подмосковья наградили победителей конкурса «Педагогический дебют». Заключительный день Форума проходит в областной гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском районе.
Участниками мероприятия стали около 250 молодых специалистов. Все они только начали свою педагогическую деятельность. Сами участники считают, что Форум — это уникальная площадка для обмена опытом.
Но и сами начинающие учителя активно разрабатывают авторские методики. Свои достижения они представили жюри конкурса «Педагогический дебют», по условиям конкурса, стаж участника не должен превышать трех лет. Победителями стали всего пять человек, еще четыре получили награду в специальной номинации.
Глава региона также пообщался в неформальной обстановке с участниками Форума.
«Мой педагогический стаж всего три месяца. Я математику веду. Такие площадки, как этот форум, необходимы. Я был на мастер-классе на уроке физики. Потрясающую систему показали! С помощью телефона можно сканировать тест и сразу получать оценку. То есть учитель не тратит свое время на проверку — обязательно буду использовать», — рассказал участник Форума из Дмитровского городского округа Никита Ельчанинов.
Молодые преподаватели предложили привлекать к таким форумам и студентов педагогических институтов.
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