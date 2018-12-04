Форум молодых педагогов пройдет в Подмосковье 6 и 7 декабря

На площадках гимназии имени Евгения Примакова и Одинцовской лингвистической гимназии 6 и 7 декабря пройдет ежегодный форум молодых педагогов, говорится в сообщении пресс-службы первого зампредседателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

«В период с 6 по 7 декабря 2018 года в Московской области состоится ежегодный форум молодых педагогов. На мероприятие приглашены молодые специалисты из всех муниципальных образований. Всего планируется участие свыше 200 человек», — говорится в сообщении.

Форум молодых педагогов проходит с 2011 года.

«Форум традиционно проводится для молодых специалистов, приступивших к работе в текущем году. Он несет важную задачу — распространить передовой опыт молодых педагогов, развить их творческие инициативы, а также повысить престиж профессии. Для гостей форума будут работать секции, мастер-классы, творческие мастерские», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, молодые специалисты также смогут посетить открытые уроки лучших учителей Московской области.

В рамках мероприятия также назовут имена победителей областного конкурса «Педагогический дебют».