Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школах появятся ведущие и старшие учителя 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В Министерстве просвещения РФ готовят проект постановления о введении новых должностей в школах, передает РИА Новости.
Как сообщил статс-секретарь, заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, в ближайшее время это предложение поступит в Госдуму.
Об инициативе ранее говорила министр просвещения РФ Ольга Васильева на конференции, посвященной новой модели аттестации учителей.
Новые должности появятся в рамках проекта профессионального стандарта "Педагог".
По словам Зеньковича, старший учитель (методист) займется координацией деятельности педагогов, а ведущий учитель (наставник) займется координацией учителей, психологов и дефектологов.
Заместитель министра отметил, что инициатива поможет создать более гибкую систему, которая даст учителям различные возможности роста.
Вести.Ru: последние новости
Студенты со всей страны приехали в Москву на финал чемпионата WorldSkills Russia Приморским педагогам увеличили зарплату Профессорские мегапроекты: новый исследовательский реактор откроют в День науки
Павел Зенькович , Ольга Васильева , Госдума , РИА Новости , Образование , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательницу из Уфы изнасиловали за плохое поведение171
США готовят «вторжение» в Крым166
Порошенко отправляет войска к границе с РФ344
Россия предъявила обвинение украинским морякам280
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
00:53
США готовят «вторжение» в Крым
США Армия
01:30
В Минске задержаны россияне
Происшествия В мире
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
00:35
Дальневосточная ярмарка открылась на Тверской площади
Новости Москвы
01:00
Дочь Осина ответила хейтерам
Шоу-бизнес
01:00
Московский таксист предложил скидки за чтение
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение