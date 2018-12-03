В российских школах пройдет «Урок Цифры»

Более 20 тысяч школ по всей России примут участие в акции "Урок Цифры", в рамках которой школьникам в игровой форме расскажут про основы программирования и цифровые технологии, говорится в сообщении АНО "Цифровая экономика".

"Акция "Урок Цифры" стартовала сегодня по всей России. Акция представляет собой цикл необычных уроков информатики. Уроки пройдут в большинстве школ страны во всех учебных параллелях с 1 по 11 класс и охватят миллионы школьников", — сообщается в релизе.

Каждый из уроков будет посвящен определенной теме: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете и основы программирования. Первый урок серии начинается теоретической частью: учитель задает вопросы классу, ответы на них нужно найти в видеолекции, которую ученики смотрят далее. Видео записано сотрудниками IT-компаний.

Затем идет практическая часть, которая проводится на онлайн-тренажере в игровой форме. Дети оказываются в подводном мире, где им предстоит помочь ученым восстановить работу исследовательской лаборатории после произошедшего землетрясения, программируя действия робота и прописывая код для каждого его шага на пути к цели. По итогам "Урока Цифры" школьники могут получить на сайте акции сертификат о своем участии.