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В российских школах пройдет «Урок Цифры» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © Fotolia / Tyler Olson
Более 20 тысяч школ по всей России примут участие в акции "Урок Цифры", в рамках которой школьникам в игровой форме расскажут про основы программирования и цифровые технологии, говорится в сообщении АНО "Цифровая экономика".
"Акция "Урок Цифры" стартовала сегодня по всей России. Акция представляет собой цикл необычных уроков информатики. Уроки пройдут в большинстве школ страны во всех учебных параллелях с 1 по 11 класс и охватят миллионы школьников", — сообщается в релизе.
Каждый из уроков будет посвящен определенной теме: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете и основы программирования. Первый урок серии начинается теоретической частью: учитель задает вопросы классу, ответы на них нужно найти в видеолекции, которую ученики смотрят далее. Видео записано сотрудниками IT-компаний.
Затем идет практическая часть, которая проводится на онлайн-тренажере в игровой форме. Дети оказываются в подводном мире, где им предстоит помочь ученым восстановить работу исследовательской лаборатории после произошедшего землетрясения, программируя действия робота и прописывая код для каждого его шага на пути к цели. По итогам "Урока Цифры" школьники могут получить на сайте акции сертификат о своем участии.
Организаторами акции являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО "Цифровая экономика", и российские технологические компании: фирма "1С", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", Mail.Ru Group, образовательная платформа "Кодвардс", а также Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". Информационным партнером акции выступает Университет "20.35".
"Принимая участие в "Уроке цифры", школьники делают важный шаг в сторону одной из наиболее перспективных и высокооплачиваемых профессий — программиста. В горизонте как минимум ближайших десяти лет запрос на специалистов, которые понимают язык машин и способны задавать логику их взаимодействия и "мышления", будет крайне высоким", — приводятся в релизе слова гендиректора АНО "Цифровая экономика" Евгения Ковнира.
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Лаборатория Касперского , Сбербанк России , Яндекс , Mail.ru Group , Образование , Общество
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