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Учителей лишили возможности работать по специальности из-за «черной метки» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Андрей Любимов / агентство «Москва»
Уволенный преподаватель может получить отрицательную метку в единой системе учета, после чего лишится возможности работать по специальности. Педагоги считают, что руководители образовательных учреждений злоупотребляют этой нормой, сообщает «Коммерсантъ».
Несколько десятков преподавателей обратились с этой проблемой в московский профсоюз «Учитель». Его участники пояснили, что при увольнении педагога его начальник заполняет карточку в универсальной автоматизированной системе бюджетного учета. В графе рекомендаций он обязан поставить флажок «Да» или «Нет». Учителя утверждают, что отрицательная отметка ставится не только при увольнении по статье, но и в случае ухода сотрудника по собственному желанию. С такой характеристикой невозможно устроиться по специальности: директора, принявшего на работу преподавателя с «черной меткой», привлекут к ответственности, а саму отметку можно снять только по решению департамента образования.
Разработчики системы пояснили, что значение «Нет» в поле с рекомендациями ставится автоматически, если учитель нарушил устав школы или был уличен в физическом и психологическом насилии над учениками. Руководители образовательных организаций уточнили, что могут самостоятельно ставить «черную метку» в эту графу, если «руководитель не считает нужным рекомендовать сотрудника, который увольняется по собственному желанию, другому работодателю».
Эксперты отмечают, что составление реестра неблагонадежных сотрудников по субъективным критериям является дискриминацией, запрещенной трудовым законодательством. Однако по информации департамента образования Москвы, отметка «Нет» обозначает, что предыдущий работодатель не предоставил характеристику, а не ее отрицательный характер. Учителям рекомендовали обращаться в департамент с жалобами на злоупотребление системой рекомендаций.
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