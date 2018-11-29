Абитуриенты из десяти стран мира впервые поступили в ДВФУ

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Абитуриенты из десяти стран мира впервые поступили в Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке , всего теперь в вузе учатся студенты из 74 государств, сообщает ДВФУ. "Более 3500 иностранных студентов из 74 государств обучаются в ДВФУ в 2018-2019 учебном году. Более 60% учащихся — это граждане стран Азиатско-Тихоокеанского региона… По итогам приемной кампании 2018 года в ДВФУ зачислены 1094 абитуриента из 51 страны. В университет впервые поступили граждане Коста-Рики, Мадагаскара, Гамбии, Грузии, Панамы, Парагвая, Руанды, Польши, Сальвадора и Коморских островов", — говорится в сообщении. Традиционно самый большой поток поступающих — из Китая, Индонезии, Кореи, Вьетнама, Колумбии, стран СНГ. Самыми востребованными направлениями в этом году оказались лечебное дело, экономика, менеджмент, международные отношения и нефтегазовое дело.