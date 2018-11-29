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Шестиклассницу не пустили в школу из-за «недопустимого» цвета волос 

Рамблер + ещё 14 10 часов назад
Фото: Курьер. Среда. Бердск
Отстранение шестиклассницы от занятий в одной из школ Бердска из-за голубого цвета волос проверит местная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Два дня назад мать 12-летней ученицы школы №9 рассказала местным СМИ, что ее дочь не была допущена до занятий администратором учебного заведения из-за «недопустимого» цвета волос — голубого.
«Я возмущена! Где прописано, что запрещено красить волосы ученицам школы?» — удивлялась мать девочки.
В прокуратуре отметили, что отстранение от занятий из-за цвета волос нарушает образовательное законодательство. По этой причине была инициирована проверка.
В сентябре из-за цвета волос, розового, от занятий в гимназии №4 имени братьев Каменских в Перми была отстранена десятиклассница.
Местная прокуратура возбудила против руководителя учебного заведения административные дела по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся». Директор гимназии была оштрафована, а девочка вернулась к занятиям.
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Генпрокуратура РФ , Образование , Бердск
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